Пенсионный фонд рассказал, кто будет получать выплаты из средств маткапитала в 2020 году в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-26T17:05:43+03:00

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В настоящее время ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением ребёнка (первого или второго) могут получать семьи, величина дохода на каждого члена которых не превышает 1,5 прожиточного минимума. С будущего, 2020 года, такая выплата полагается семьям, величина дохода в которых на каждого не превышает уже двух прожиточных минимумов.

В этом году сумма, которую не должен превышать ваш доход, если вы хотите получать выплату на ребёнка, составляет 16 432 руб. 91 коп. В будущем, 2020-м, составит уже 23 782 руб. 44 коп.

Ещё одно новшество. Сейчас деньги выплачивают до 1,5-летнего возраста ребёнка. С 2020 года - до достижения им трёх лет. Выплата будет рассчитываться на каждый год ребёнка. Когда ему исполняется год, необходимо будет подать новое заявление. В два года - ещё одно.

ИСТОЧНИК KP.RU