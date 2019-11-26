2019-11-26T15:44:50+03:00
Спорт

Тверские спортсмены стали лучшими на межрегиональных соревнованиях по шорт-треку в Смоленске

Юноши и девушки заняли призовые места
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские спортсмены стали лучшими на межрегиональных соревнованиях по шорт-треку в Смоленске Фото: областной спорткомитетТверские спортсмены стали лучшими на межрегиональных соревнованиях по шорт-треку в Смоленске Фото: областной спорткомитет
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С 22 по 24 ноября в Смоленске прошли межрегиональные соревнования по шорт-треку среди юношей и девушек 11-13 лет, 13-15 лет. На этапе отбора на первенство России принимали участие более 160 юных спортсменов из Смоленской, Калининградской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

Команде Тверской области победу по итогам многоборья на дистанциях 500, 222 и 333 метра принес Никита Смирнов, серебряным призером стал Лев Лысенко, бронзовым Матвей Занегин.

В эстафете на 2000 метров: Лев Лысенко, Иван Данилов и Дмитрий Дорофеев - заняли первое место; Матвей Занегин, Олег Рогов, Никита Смирнов и Максим Смирнов стали серебряными призерами.

В этой же возрастной группе (11-13 лет) Софья Заединова по сумме многоборья заняла второе место, Екатерина Заикина стала третьей, Варвара Фирова - четвертое место. В эстафете на 2000 метров Софья Заединова, Екатерина Заикина, Варвара Фирова и София Коробова взяли "золото".

Юноши в возрастной категории 13-15 лет, Борис Вечканов, Захар Кашицын, Семен Решетов и Владимир Оривенко - третьи в эстафете на 2000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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