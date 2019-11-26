За минувшую неделю скорая помощь в Твери выезжала на вызовы около трех тысяч раз

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-26T14:21:34+03:00

В Тверской области сократилось время ожидания скорой помощи Фото: архив "КП"

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С 18 по 24 ноября сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 2944 вызова, госпитализировав 1156 человек.

Из общего количества 586 вызовов пришлись на педиатрическую бригаду, госпитализировано 256 детей. В Калининском районе обслужено 210 вызовов, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущей неделей, госпитализировано 85 человек.

По-прежнему среди взрослого населения чаще всего в "скорую" звонят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом, острым нарушением мозгового кровообращения.

По данным областного минздрава, в среднем скорая помощь успевала приехать на вызов по экстренной форме в Твери – 11,46 минуты, по Калининскому району – 25,91 минуты, по неотложной – 19,04 минуты и 33,65 минуты, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU