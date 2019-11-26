В Тверской области производственное предприятие задолжало работникам 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-26T13:47:02+03:00

В Тверской области предприятие задолжало работникам 700 тысяч рублей по заработной плате Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В прокуратуру Весьегонского района обратились работники местного сельскохозяйственного производственного кооператива и жалобой на несоблюдение работодателем трудовых обязательств.

Установлено, что кооператив задолжал работникам около 700 тыс. рублей по заработной плате.

По выявленному факту прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения, виновное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.

В адрес генерального директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU