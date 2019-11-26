2019-11-26T13:47:02+03:00
Общество

В Тверской области производственное предприятие задолжало работникам 700 тысяч рублей

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области предприятие задолжало работникам 700 тысяч рублей по заработной платеВ Тверской области предприятие задолжало работникам 700 тысяч рублей по заработной платеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В прокуратуру Весьегонского района обратились работники местного сельскохозяйственного производственного кооператива и жалобой на несоблюдение работодателем трудовых обязательств.

Установлено, что кооператив задолжал работникам около 700 тыс. рублей по заработной плате.

По выявленному факту прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения, виновное лицо оштрафовано на 10 тыс. рублей.

В адрес генерального директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О карьере фотографа и инструментах продвижения расскажут в Твери на встрече "Зачем фотография?"
У жителей Твери будут снимать с банковских карт деньги за проезд без их ведома
Пенсионный фонд рассказал, кто будет получать выплаты из средств маткапитала в 2020 году в Тверской области
В Тверской области мужчина пытался сбыть крупную партию растительного наркотика
Тверские спортсмены стали лучшими на межрегиональных соревнованиях по шорт-треку в Смоленске
За минувшую неделю скорая помощь в Твери выезжала на вызовы около трех тысяч раз
В Тверской области нашли тело мужчины с ножевым ранением
Ёлка из Тверской области украсит Манежную площадь в Москве
Юные мажоретки из Тверской области привезли "золото" отборочных соревнований на Чемпионат Мира-2020
Глава Ржева Вадим Родивилов уходит в досрочную отставку
В Тверской области женщина торопилась замуж за иностранца и соврала в ЗАГСе о беременности
Житель Тверской области отправится в колонию за то, что совершал покупки на чужую карту
Из придомовой пристройки у жителя Тверской области украли мопед
Мужчина пришел выпить и обокрал хозяйку дома в Тверской области
В Тверской области пройдут масштабные учения по ликвидации ЧС на транспорте
В Тверской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Спировский район
Газетные заметки военных лет о подвигах солдат Калининского фронта покажут на выставке в Твери
Накануне Нового года выберут «Юную Мисс Тверь 2019»
На второй встрече проекта "Осторожно: поэзия!" жителей Твери ждет встреча с Анастасией Ильиных