В Тверской области нашли тело мужчины с ножевым ранением
Сообщение о том, что в доме поселка Сонково обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, поступило в полицию из местной ЦРБ. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
На теле погибшего - 32-летнего жителя Сонковского района - полицейские обнаружили колото-резаные ранения.
- По версии следствия, вечером 24 ноября 2019 года 31-летняя местная жительница в ходе ссоры умышленно нанесла удар ножом в область живота своему сожителю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Полицейскими совместно со следователями СК установлена личность подозреваемой. Женщина задержана и доставлена в полицию.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Краснохолмским МСО СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU