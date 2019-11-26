В Тверской области нашли тело мужчины с ножевым ранением

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-26T12:24:59+03:00

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Сообщение о том, что в доме поселка Сонково обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, поступило в полицию из местной ЦРБ. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

На теле погибшего - 32-летнего жителя Сонковского района - полицейские обнаружили колото-резаные ранения.

- По версии следствия, вечером 24 ноября 2019 года 31-летняя местная жительница в ходе ссоры умышленно нанесла удар ножом в область живота своему сожителю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Полицейскими совместно со следователями СК установлена личность подозреваемой. Женщина задержана и доставлена в полицию.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Краснохолмским МСО СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU