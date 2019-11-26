Юные мажоретки из Тверской области привезли "золото" отборочных соревнований на Чемпионат Мира-2020

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-26T12:04:57+03:00

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Участницы школы студии мажореток "Билив" удостоены высоких наград на Национальных всероссийских отборочных соревнованиях на Чемпионат Мира WFNBTA 2020 по твирлингу, которые проходили в Москве 15 ноября.

Дарья Судиловская и Наталья Сутина представляли Тверской регион и в частности Кимрский район.

По результатам соревнований в своих возрастных категориях Дарья завоевала три золотые медали в номинациях соло, соло два батона и ритмический твирл. Наталья положила себе в копилку две серебряные медали в номинации ритмический твирл и х-строт.

Как сообщает Тверской областной дом народного творчества, в апреле 2020 года девушки в составе сборной будут представлять Россию на Чемпионате мира в Голландии.

ИСТОЧНИК KP.RU