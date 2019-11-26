В Тверской области женщина торопилась замуж за иностранца и соврала в ЗАГСе о беременности

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-26T10:20:03+03:00

Невеста принесла в ЗАГС подложную справку о беременности и оказалась под следствием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Проверку по факту нарушения требований миграционного законодательства провела Бологовская межрайонная прокуратура.

Надзорным органом установлено, что местная жительница и гражданин Республики Азербайджан на основании справки о беременности женщины поженились в ускоренные сроки.

После бракосочетания мужчина поспешил в миграционную службу, чтобы получить разрешение на проживание на территории РФ.

Позже выяснилось, что справка о беременности - подложная.

По материалам проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ, ведется следствие.

Прокуратура также обратилась в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным.

ИСТОЧНИК KP.RU