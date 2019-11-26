В Тверской области женщина торопилась замуж за иностранца и соврала в ЗАГСе о беременности
Проверку по факту нарушения требований миграционного законодательства провела Бологовская межрайонная прокуратура.
Надзорным органом установлено, что местная жительница и гражданин Республики Азербайджан на основании справки о беременности женщины поженились в ускоренные сроки.
После бракосочетания мужчина поспешил в миграционную службу, чтобы получить разрешение на проживание на территории РФ.
Позже выяснилось, что справка о беременности - подложная.
По материалам проверки в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ, ведется следствие.
Прокуратура также обратилась в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным.
ИСТОЧНИК KP.RU