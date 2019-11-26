2019-11-26T10:04:35+03:00
Происшествия

Житель Тверской области отправится в колонию за то, что совершал покупки на чужую карту

Решение вынес Пролетарский районный суд Твери
Ольга ТРОФИМОВА
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За мошенничество с использованием электронных средств платежа мужчина отправится в колонию Фото: архив "КП"За мошенничество с использованием электронных средств платежа мужчина отправится в колонию Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал ранее судимый житель Твери, совершивший мошенничество с использованием электронных средств платежа (ч.2 ст.159.3 УК РФ).

Установлено, что осужденный нашел на улице банковскую карту, которую обронил заявитель, и в течение двух дней совершал на нее покупки в аптеке, супермаркетах, на заправке. За указанный срок он смог потратить более 25 тысяч рублей.

По гражданскому иску сумму ущерба взыскали с подсудимого.

- В суде мужчина полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе суда. - С учетом рецидива преступления, но в силу положительных характеристик с места работы и семейных обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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