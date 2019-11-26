Житель Тверской области отправится в колонию за то, что совершал покупки на чужую карту
Перед судом предстал ранее судимый житель Твери, совершивший мошенничество с использованием электронных средств платежа (ч.2 ст.159.3 УК РФ).
Установлено, что осужденный нашел на улице банковскую карту, которую обронил заявитель, и в течение двух дней совершал на нее покупки в аптеке, супермаркетах, на заправке. За указанный срок он смог потратить более 25 тысяч рублей.
По гражданскому иску сумму ущерба взыскали с подсудимого.
- В суде мужчина полностью признал свою вину, - сообщили в пресс-службе суда. - С учетом рецидива преступления, но в силу положительных характеристик с места работы и семейных обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU