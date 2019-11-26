Из придомовой пристройки у жителя Тверской области украли мопед

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-26T09:45:06+03:00

Мужчина позвонил в дежурную часть и заявил о краже мопеда Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В полицию позвонил 28-летний житель Зубцовского района и сообщил, что неизвестный проник в пристройку к его дому и похитил мопед. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 33-летний неработающий житель Зубцова.

Мужчину доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU