2019-11-26T09:45:06+03:00
Происшествия

Из придомовой пристройки у жителя Тверской области украли мопед

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина позвонил в дежурную часть и заявил о краже мопедаМужчина позвонил в дежурную часть и заявил о краже мопедаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию позвонил 28-летний житель Зубцовского района и сообщил, что неизвестный проник в пристройку к его дому и похитил мопед. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.

Полицейские обследовали место происшествия, опросили возможных свидетелей, наметили пути отхода злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 33-летний неработающий житель Зубцова.

Мужчину доставили в дежурную часть, где он дал признательные показания. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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