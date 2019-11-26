2019-11-26T09:29:44+03:00
Происшествия

Мужчина пришел выпить и обокрал хозяйку дома в Тверской области

После ухода гостя женщина не досчиталась 20 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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После ухода гостя женщина не досчиталась 20 тысяч рублейПосле ухода гостя женщина не досчиталась 20 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В полицию обратилась 51-летняя жительница деревни Ананьино Осташковского района Тверской области. Женщина сообщила, что в день происшествия выпивала у себя дома с малознакомым мужчиной. После ухода гостя хозяйка обнаружила, что у нее пропали деньги в сумме более 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что к краже может быть причастен неработающий 43-летний житель поселка Сиговка Осташковского района. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что деньги уже успел потратить.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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