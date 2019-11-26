В Тверской области водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
ДТП произошло во дворе дома в Торжке
Во дворе дома в Торжке водитель сбил пенсионеркуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 25 ноября, на Ленинградском шоссе, у д.16А, в Торжке.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сдавал задним ходом и наехал на 71-летнюю женщину-пешехода, которая шла по дороге во дворе дома.
Водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии пешеход с полученными травмами самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU