Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Спировский район

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-26T08:49:57+03:00

Вертолет санавиации совершил три экстренных рейса в районы Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В понедельник, 25 ноября, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентки из Спировского района.

В 16:02 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Спировского района для оказания неотложной помощи и транспортировки больной.

Спустя несколько часов пациентка была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

Еще двое пациентов были доставлены в Тверь в минувшие выходные. 23 ноября из первичного сосудистого отделения центральной больницы Бежецка была эвакуирована пожилая жительница Весьегонска, с острым инфарктом миокарда.

В ночь с 23 на 24 ноября экстренная медицинская помощь потребовалась двухлетнему жителю Западнодвинского района с менингококовым сепсисом. Ребенок госпитализирован в Тверь, в реанимационное отделение городской клинической больницы №6. Как сообщает областной минздрав, в настоящее время состояние малыша расценивается как тяжелое с положительной динамикой.

ИСТОЧНИК KP.RU