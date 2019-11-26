Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Спировский район
В понедельник, 25 ноября, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентки из Спировского района.
В 16:02 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Спировского района для оказания неотложной помощи и транспортировки больной.
Спустя несколько часов пациентка была доставлена в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
Еще двое пациентов были доставлены в Тверь в минувшие выходные. 23 ноября из первичного сосудистого отделения центральной больницы Бежецка была эвакуирована пожилая жительница Весьегонска, с острым инфарктом миокарда.
В ночь с 23 на 24 ноября экстренная медицинская помощь потребовалась двухлетнему жителю Западнодвинского района с менингококовым сепсисом. Ребенок госпитализирован в Тверь, в реанимационное отделение городской клинической больницы №6. Как сообщает областной минздрав, в настоящее время состояние малыша расценивается как тяжелое с положительной динамикой.
ИСТОЧНИК KP.RU