2019-11-26T09:48:35+03:00
Общество

Газетные заметки военных лет о подвигах солдат Калининского фронта покажут на выставке в Твери

Посетители смогут увидеть рассказы солдат, фронтовые сводки и другие материалы
Ольга ТРОФИМОВА
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Газеты военных лет покажут на выставке в Твери Фото: архив "КП"Газеты военных лет покажут на выставке в Твери Фото: архив "КП"
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Проект Тверского библиотечного общества "Непереизданная история подвига Советского солдата на страницах газет Тверской области 1941-1945 гг." стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов. В рамках проекта в областной библиотеке им. А.М. Горького будут представлены оригиналы газет военных лет, рассказывающие о подвигах солдат Калининского фронта.

Отреставрированные страницы периодических изданий будут выставлены в специальных витринах, позволяющих хранить документы в щадящем режиме и при этом не ограничивать доступ читателей.

Посетители выставки смогут увидеть рассказы солдат, фронтовые сводки и другие газетные материалы. Экспозицию будут сопровождать фото-, видео- и аудиоматериалы. "Живые уроки" пройдут и других муниципалитетах Верхневолжья по видео-конфернции.

По мнению губернатора Игоря Рудени, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы как наследники великой державы должны делать особый акцент на реализацию проектов по сохранению памяти о героическом подвиге нашего народа, патриотическому воспитанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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