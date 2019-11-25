2019-11-25T23:13:41+03:00
Звезды

На второй встрече проекта "Осторожно: поэзия!" жителей Твери ждет встреча с Анастасией Ильиных

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Встречу проведёт молодой поэт, редактор и переводчик жанровой литературы — Анастасия ИльиныхВстречу проведёт молодой поэт, редактор и переводчик жанровой литературы — Анастасия Ильиных
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1 декабря в Твери пройдет вторая встреча в рамках проекта «Осторожно: поэзия!». На этот раз вечер поэзии с лиричным названием «Между строк...» проведёт молодой поэт, редактор и переводчик жанровой литературы — Анастасия Ильиных.

Анастасия Ильиных в 2019 году окончила филологический факультет ТвГУ по специальности «Литературное творчество». Является лауреатом премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства.

Публиковалась в альманахах «Тверь», «Лучшие слова», «Литосфера», «#ЛитМэйкер», в журнале «Страна Озарение», а также в «Театральной газете». Принимала участие во Всероссийском совещании молодых писателей в Ярославле в 2018 году и стала одним из победителей конкурса «Графит».

В декабре 2018 года выпустила дебютный сборник стихотворений «Сновидец».

Основной творческой установкой автора является ориентирование на гуманистические идеалы, эстетическое и философское осмысление действительности.

«Осторожно: поэзия!» - это литературный проект издательства «РЭД». Партнер проекта - «Комсомольская правда» - Тверь». В рамках мероприятия проходит серия литературных вечеров. На которых гостей ожидают тематические лекции, встречи с авторами и интерактивные мероприятия. В качестве лекторов и спикеров выступают как состоявшиеся писатели, поэты и литературные критики, так и молодые начинающие авторы. Слоган проекта: "Поговорим о литературе вместе!»

1 декабря в 17:00. кофейня "Тёплый дом"

ул. Новоторжская, 8.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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