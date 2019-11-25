2019-11-25T18:04:15+03:00
Общество

Спасатели МЧС Тверской области выпустили видеопредупеждение: выход на лёд опасен

За три дня в холодную воду уже провалились несколько человек
Виктория ТУШКОВА
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Гулять по тонкому льду опасно для жизни!Гулять по тонкому льду опасно для жизни!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не успели реки Тверской области как следует затянуться льдом, как смельчаки поспешили испытать его на прочность. За выходные и понедельник произошло несколько случаев, когда выход на лёд заканчивался несчастными случаями. Так, в Твери в воду провалился юноша, а в Конаково едва вытащили из ледяной воды двух мужчин навеселе, испытывавших самодельное средство передвижения - не то лыжи, не то сани с моторчиком.

Последнее, конечно, может вызвать улыбку, но, к сожалению, такие случаи часто заканчиваются плохо. Трагедия успела случиться в Торопецком районе: погиб 8-летний ребёнок. Мальчик с приятелем также вышел погулять на лёд без присмотра родителей. Подоспевший рыбак сумел спасти только одного из них.

В связи с этим специалисты Главного управления МЧС по Тверской области выпустили видео, в котором в очередной раз постарались предупредить людей об опасности выхода на тонкий лёд.

Чтобы выдержать вес одного человека, толщина льда должна быть не менее семи сантиметров. Но сегодня, даже на самых тихих речках, лёд ещё не толще 3 - 4 сантиметров. Чтобы он стал относительно безопасным, морозы должны простоять ещё как минимум неделю!

Не выходите на первый лёд и расскажите об опасности своим детям. В этом вам поможет видео от регионального МЧС:

Предупреждение ГИМС Тверской области о тонком льде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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