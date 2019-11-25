2019-11-25T16:33:38+03:00
Общество

В Тверской области Госавтоинспекция проводит проверку пассажирских автобусов

Проверено более 70 транспортных средств
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области организованы сплошные проверки автобусовВ Тверской области организованы сплошные проверки автобусовФото: Елена ВОРОБЬЕВА
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В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов, организованные региональной Госавтоинспекцией.

На минувшей неделе, с 15 по 22 ноября, в рамках мероприятия проверено 74 автобуса в семи муниципальных образованиях, выявлено девять нарушений водителями пассажирского транспорта. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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