В Тверской области Госавтоинспекция проводит проверку пассажирских автобусов
В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов, организованные региональной Госавтоинспекцией.
На минувшей неделе, с 15 по 22 ноября, в рамках мероприятия проверено 74 автобуса в семи муниципальных образованиях, выявлено девять нарушений водителями пассажирского транспорта. В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU