В Тверской области неизвестные осквернили памятник на месте расстрела Лизы Чайкиной

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-25T15:59:46+03:00

В Пено осквернили памятник на месте расстрела Лизы Чайкиной Фото: vk.com/"Подслушано в Пено"/Ксения Пруцакова

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Фотографии оскверненного камня, который установлен на месте расстрела партизанки Лизы Чайкиной в Пено, появились в сообществе "Подслушано в Пено" в соцсети в воскресенье, 24 ноября.

Сбоку на памятном камне кто-то вывел бежевым мелом дрожащую надпись - признание в любви к некоему "Вовчику". Случившееся вызвало волну негодования не только у местных жителей, но и у тверичан, которые оставляли под постом достаточно категоричные комментарии.

К счастью, мел легко смывается и следов не оставляет, поэтому надпись быстро стерли обычной водой и губкой.

СПРАВКА "КП":

Елизавета Чайкина - родилась 28 августа 1918 года в деревне Руно ныне Пеновского района Тверской области. Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла подпольную организацию молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Калининской области.

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки численности вражеского гарнизона. Там ее схватили и пытали немцы. 23 ноября 1941 года Лизу Чайкину расстреляли. Ей присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Партизанка похоронена в сквере в Пено, там же ей установлен памятник. А еще в Пено существует музей имени Лизы Чайкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU