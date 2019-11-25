Жители Тверской области гриппом не болеют

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-25T13:39:32+03:00

Но более 6 000 человек лечатся от ОРВИ

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области продолжают следить за ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.

По данным ведомства, на 47 календарной неделе случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. Более 6 000 жителей Вехневолжья находятся на лечении с диагнозом ОРВИ, по сравнению с прошлым месяцем, эта цифра ниже на 1000 человек.

Эпидемиологический порог по всем возрастным группам не превышен. Среди школьников 7-14 лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 18%, у детей 3-6 лет - ниже на 12%.

В Роспортребнадзоре напоминают, что желающие все еще могут пройти бесплатную вакцинацию против гриппа. Всего на сегодня привито более 457 тыс. человек, в том числе 113 тыс. детей.

ИСТОЧНИК KP.RU