2019-11-25T13:23:51+03:00
Общество

Тверская организация "Союз детей-сирот войны" проведет митинг у обелиска Победы

Мероприятие запланировано на 3 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
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В День Неизвестного Солдата в Твери пройдет памятный митинг Фото: администрация ТвериВ День Неизвестного Солдата в Твери пройдет памятный митинг Фото: администрация Твери
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3 декабря, в День Неизвестного Солдата, Тверская городская общественная организация "Союз детей-сирот войны" проведет митинг и шествие у обелиска Победы в Твери. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация Твери.

Сбор участников шествия назначен на 10:30 у входа на стадион "Химик". Оттуда собравшиеся пройдут до площади у обелиска Победы, где в 11:00 начнется памятный митинг.

На участие в мероприятии заявлено 200 человек. Шествие будет организовано по тротуару без выхода участников на проезжую часть, поэтому движение транспорта перекрываться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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