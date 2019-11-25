Тверская организация "Союз детей-сирот войны" проведет митинг у обелиска Победы
3 декабря, в День Неизвестного Солдата, Тверская городская общественная организация "Союз детей-сирот войны" проведет митинг и шествие у обелиска Победы в Твери. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация Твери.
Сбор участников шествия назначен на 10:30 у входа на стадион "Химик". Оттуда собравшиеся пройдут до площади у обелиска Победы, где в 11:00 начнется памятный митинг.
На участие в мероприятии заявлено 200 человек. Шествие будет организовано по тротуару без выхода участников на проезжую часть, поэтому движение транспорта перекрываться не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU