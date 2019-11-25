СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-25T13:01:05+03:00

В Тверской области прокуратура нашла два самовольных общественных кладбища Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Прокуратурой Калининского района проведена проверка по соответствию нормам действующего законодательства общественных кладбищ, расположенных на территориях д. Старое Чопрово и д. Красный Бор Кулицкого сельского поселения.

Выяснилось, что границы земельных участков указанных общественных кладбищ не установлены, межевание не проведено, государственная регистрация права пользования на земельные участки под кладбища не оформлена.

- Выявленные нарушения не позволяют в полной мер проконтролировать исполнение санитарно-эпидемиологических правил, а также прав граждан на благоприятную среду и расстояние захоронений от жилой застройки, сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Прокуратура подала в суд иск на администрацию Кулицкого сельского поселения с требованием признать бездействие местной власти незаконным и организовать места захоронения должным образом.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU