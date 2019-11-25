Администрацию Рамешковского района Тверской области через суд обязали отремонтировать дорогу
В прокуратуру Рамешковского района с жалобой на состояние дороги местного значения обратились жители деревень Горка, Троица и Петраково.
Надзорным органом установлено, что участок автомобильной дороги протяженностью 1087 метров длительное время оставался без внимания органов местного самоуправления района. Дорога полностью заросла кустарником и мелколесьем, и жители вынуждены были ездить по полю.
В суде прокуратура потребовала признать незаконным бездействие администрации района и обязать провести ремонт автомобильной дороги. Иск рассмотрен и удовлетворен.
Решение в законную силу не вступило.
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