2019-11-25T12:44:51+03:00
Общество

Администрацию Рамешковского района Тверской области через суд обязали отремонтировать дорогу

Участок протяженностью около километра оказался не пригоден для проезда
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Администрацию района через суд обязали починить дорогу Фото: архив "КП"Администрацию района через суд обязали починить дорогу Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В прокуратуру Рамешковского района с жалобой на состояние дороги местного значения обратились жители деревень Горка, Троица и Петраково.

Надзорным органом установлено, что участок автомобильной дороги протяженностью 1087 метров длительное время оставался без внимания органов местного самоуправления района. Дорога полностью заросла кустарником и мелколесьем, и жители вынуждены были ездить по полю.

В суде прокуратура потребовала признать незаконным бездействие администрации района и обязать провести ремонт автомобильной дороги. Иск рассмотрен и удовлетворен.

Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24