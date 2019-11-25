На трассе М-11 в Тверскй области иномарка протаранила отбойник
Пострадал водитель
ДТП на трассе М-11 в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 25 ноября, на 145-м км трассы М-11 в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 56-летняя женщина-водитель ехала в направлении Санкт-Петербурга, не справилась с управлением и наехала на металлическое бетонное ограждение.
Пострадавшая трезвая, угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU