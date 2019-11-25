Лекция «Михаил Тверской» пройдет в Императорском дворце

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-25T13:30:30+03:00

5 декабря исполняется 701 год со дня гибели в орде святого князя Михаила Тверского. Фото: с афиши мероприятия ТОКГ

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6 декабря в Тверском императорском дворце пройдет лекция «Михаил Тверской».

5 декабря исполняется 701 год со дня гибели в орде святого князя Михаила Тверского. Князь Тверской принял мученическую смерть «за други своя», за свою землю, был канонизирован Русской православной церковью одним из первых русских святых.

Долгие столетия мощи Михаила Тверского находились в Спасо-Преображенском соборе. И сегодня жители чтут его память и почитают небесным покровителем Твери.

Тверь, ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

Начало в 17:00.

Стоимость билета: для взрослых – 120 руб., для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров – 70 руб., для детей до 16 лет – 50 руб.

Справки по тел. (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU