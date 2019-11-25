В мастерские картинной галереи смогут заглянуть жители и гости Твери
В рамках проекта "Открытые мастерские" 28 ноября в Тверской областной картинной галерее состоится экскурсия в фондохранилища.
Хранители галереи познакомят посетителей с коллекциями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, расскажут об особенностях хранения музейных предметов, познакомят с реставраторами.
Экскурсия начнется в 11:00 по адресу: ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1. Цена билета – 500 рублей. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться можно по телефону: (4822) 39-80-35.
29 ноября в Тверском императорском дворце, на ул. Советской, 3, пройдут две тематические экскурсии: "Реставрация масляной живописи", "Реставрация темперной живописи".
Начало в 18:00. Стоимость билета – 300 руб.
Запись по тел.: (4822) 34-62-43.
Количество мест ограничено.
ИСТОЧНИК KP.RU