В мастерские картинной галереи смогут заглянуть жители и гости Твери

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-25T11:25:52+03:00

Работа в реставрационных мастерских сложная и кропотливая Фото: vk.com/Тверская областная картинная галерея

Хранители и реставраторы проведут тематически встречи и экскурсии

Изменить размер текста: A A

В рамках проекта "Открытые мастерские" 28 ноября в Тверской областной картинной галерее состоится экскурсия в фондохранилища.

Хранители галереи познакомят посетителей с коллекциями живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, расскажут об особенностях хранения музейных предметов, познакомят с реставраторами.

Экскурсия начнется в 11:00 по адресу: ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1. Цена билета – 500 рублей. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться можно по телефону: (4822) 39-80-35.

29 ноября в Тверском императорском дворце, на ул. Советской, 3, пройдут две тематические экскурсии: "Реставрация масляной живописи", "Реставрация темперной живописи".

Начало в 18:00. Стоимость билета – 300 руб.

Запись по тел.: (4822) 34-62-43.

Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU