Следователи устанавливают обстоятельства гибели на водоёме в Тверской области восьмилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-25T11:08:14+03:00

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ЧП произошло 24 ноября в Торопецком районе Тверской области.

Как установили следователи, двое малолетних детей отправились на озеро Соломено в городе Торопце, где провалились под неокрепший лед. На помощь ребятам пришел находившийся неподалеку рыбак, однако спасти одного из мальчиков - восьмилетнего жителя Торопца - не удалось.

По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области проводится доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU