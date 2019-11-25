Водитель легковушки погиб после столкновения с тягачом в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:12 2019-11-25T10:12:26+03:00

Водитель погиб после столкновения с тягачом в Тверской области Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Авария случилась около полуночи, 24 ноября, на 39-ом км автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна Рамешковского района Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 26-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21093", выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тягачом "Мерседес Бенц", который ехал с полуприцепом "Когель", под управлением трезвого 48-летнего водителя.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU