2019-11-25T10:01:19+03:00
Происшествия

На парковке в Твери мальчик-пешеход выскочил под колеса иномарки

Водитель скрылся
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На парковке у торгового центра сбили восьмилетнего мальчикаНа парковке у торгового центра сбили восьмилетнего мальчикаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 23 ноября, на проспекте Калинина, в районе д. 15, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя автомобилем "HYUNDAI MATRIX" на парковке ТЦ "Рубин" наехал на восьмилетнего мальчика-пешехода, который выбежал из торгового центра.

После наезда водитель покинул место ДТП. Материал направлен на дополнительное расследование. Ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24