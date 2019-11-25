На парковке в Твери мальчик-пешеход выскочил под колеса иномарки

СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-25T10:01:19+03:00

На парковке у торгового центра сбили восьмилетнего мальчика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 23 ноября, на проспекте Калинина, в районе д. 15, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 34-летний водитель, управляя автомобилем "HYUNDAI MATRIX" на парковке ТЦ "Рубин" наехал на восьмилетнего мальчика-пешехода, который выбежал из торгового центра.

После наезда водитель покинул место ДТП. Материал направлен на дополнительное расследование. Ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU