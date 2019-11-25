В Тверской области мужчина угнал и бросил автомобиль на соседней улице
В дежурную часть Торопецкого отделения полиции обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ночью неизвестный угнал принадлежащий ей автомобиль марки "ВАЗ", припаркованный во дворе дома.
Оперативники осмотрели место происшествия и составили ориентировку на пропавшую машину. Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска обнаружили авто недалеко от дома потерпевшей.
Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый, неработающий 45-летний житель Торопецкого района. Подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.
Автомобиль вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU