В Тверской области мужчина угнал и бросил автомобиль на соседней улице

СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-25T09:51:57+03:00

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В дежурную часть Торопецкого отделения полиции обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ночью неизвестный угнал принадлежащий ей автомобиль марки "ВАЗ", припаркованный во дворе дома.

Оперативники осмотрели место происшествия и составили ориентировку на пропавшую машину. Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска обнаружили авто недалеко от дома потерпевшей.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый, неработающий 45-летний житель Торопецкого района. Подозреваемый доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.

Автомобиль вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU