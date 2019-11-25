В начале недели без света останутся два района Твери

СЕГОДНЯ 09:40 2019-11-25T09:40:27+03:00

В понедельник часть жителей Твери останется без света Фото: Мария ЛЕНЦ

На сетях будут проводиться плановые работы

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В течение рабочей недели, с 25 по 29 ноября, в Твери пройдут плановые отключения электроэнергии. Это связано с планово-предупредительными работами на сетях, которые проводят работники МУП "Тверьгорэлектро".

Так, в понедельник, 25 ноября, без электроэнергии останутся жители Пролетарского района.

С 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Новостройка д. 23-43, д. 24-60; ул. Колхозная д. 1/41-27/44, д. 2-26; ул. Жуковского д. 1-19, д. 2/16-20/4; ул. Речная д. 30-42/20а, д. 31-49; ул. Смольная д. 42а; ул. Циолковского д. 10-20, д. 11-49; ул. Халтурина д. 26-44, д. 33-53.

Обесточат и часть Московского района.

С 9:30 до 11:00 по адресам: б-р Гусева д. 39а, д. 31 к.1; ул. Можайского д. 63а.

С 11:00 до 13:00 по адресу: ул. Королева д. 9.

С 13:30 до 16:00 по адресу: Октябрьский пр-т д. 99 (6 секция).

В остальные дни работы будут вестись в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU