Прогулка по первому льду закончилась трагически для жителя Торопецкого района Тверской области
Сообщение о том, что в Торопце из акватории озера Соломено извлечено тело несовершеннолетнего молодого человека поступило в ГУ МЧС России 24 ноября.
На место происшествия привлекались: два отделения пожарно-спасательной части 54, поисково-спасательная группа, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.
Обстоятельства гибели уточняются. Тело юноши передано сотрудникам полиции.
Напомним, что за прошедшие выходные, по причине выхода людей на неокрепший лед, в Тверской области случилось несколько происшествий. Двое мужчин провалились под лёд в Конаково, но были вовремя извлечены из воды.
Еще один молодой человек оказался в холодной воде после выхода на лед на реке Тьмака в Твери.
Во избежание несчастных случаев спасатели предупреждают жителей Верхневолжья об опасности выхода на тонкий лед и просят соблюдать правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU