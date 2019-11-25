2019-11-25T09:22:18+03:00
Происшествия

Прогулка по первому льду закончилась трагически для жителя Торопецкого района Тверской области

Тело несовершеннолетнего юноши выловили в озере Соломено
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Молодой человек провалился под лед на озере в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиМолодой человек провалился под лед на озере в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что в Торопце из акватории озера Соломено извлечено тело несовершеннолетнего молодого человека поступило в ГУ МЧС России 24 ноября.

На место происшествия привлекались: два отделения пожарно-спасательной части 54, поисково-спасательная группа, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

Обстоятельства гибели уточняются. Тело юноши передано сотрудникам полиции.

Напомним, что за прошедшие выходные, по причине выхода людей на неокрепший лед, в Тверской области случилось несколько происшествий. Двое мужчин провалились под лёд в Конаково, но были вовремя извлечены из воды.

Еще один молодой человек оказался в холодной воде после выхода на лед на реке Тьмака в Твери.

Во избежание несчастных случаев спасатели предупреждают жителей Верхневолжья об опасности выхода на тонкий лед и просят соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мужчина угнал и бросил автомобиль на соседней улице
В начале недели без света останутся два района Твери
"Сотрудник банка" обманул жительницу Твери на 245 тысяч рублей
Пенсионерка из Тверской области пыталась остановить движущийся микроавтобус и попала под него
Фильм с участием тверского актёра Залима Мирзоева попал на Международный кинофестиваль
Мужчины испытывали на реке в Тверской области лыжи с пропеллером и провалились под лёд
"Видели видео": трёхлапая кошечка Моня из Твери стала победительницей в шоу "Первого Канала"
В Твери на Тьмаке парень решил прогуляться по первому льду и провалился в воду
Фестиваль любительского театра "Тверской ангажемент" продлится в Твери два дня
В Твери на Оснабрюкской пешеход выскочил прямо под колёса иномарки
Встреча в писательницей Дарьей Донцовой состоится в Твери
В Твери скоропостижно умер руководитель "Ретро Клуба" Андрей Горев
Поздравляем самых родных: Тверь празднует День матери
Разборки на дискотеке в Тверской области: водитель давил людей машиной, а те пинали её и кидали камни
Бюст Сергея Лемешева убрали с улицы Трёхсвятской в Твери и отвезли на реставрацию
На улице Горького в Твери на пешеходном переходе сбили мужчину
Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Тверскую область, чтобы заковать зиму
По ТВ показывают 10-серийный фильм о медвежатах-сиротах, спасённых в Тверской области
В 208 маршрутке Твери заклеили валидаторы и не принимают оплату картой