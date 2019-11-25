Прогулка по первому льду закончилась трагически для жителя Торопецкого района Тверской области

СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-25T09:22:18+03:00

Молодой человек провалился под лед на озере в Тверской области Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о том, что в Торопце из акватории озера Соломено извлечено тело несовершеннолетнего молодого человека поступило в ГУ МЧС России 24 ноября.

На место происшествия привлекались: два отделения пожарно-спасательной части 54, поисково-спасательная группа, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники полиции.

Обстоятельства гибели уточняются. Тело юноши передано сотрудникам полиции.

Напомним, что за прошедшие выходные, по причине выхода людей на неокрепший лед, в Тверской области случилось несколько происшествий. Двое мужчин провалились под лёд в Конаково, но были вовремя извлечены из воды.

Еще один молодой человек оказался в холодной воде после выхода на лед на реке Тьмака в Твери.

Во избежание несчастных случаев спасатели предупреждают жителей Верхневолжья об опасности выхода на тонкий лед и просят соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU