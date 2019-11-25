"Сотрудник банка" обманул жительницу Твери на 245 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-25T08:59:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась жительница Твери. Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что к счетам женщины получен несанкционированный доступ и предложил ей заблокировать карту.

"Сотрудник банка" убедил потерпевшую в том, что для защиты денег, она должна сообщить ему конфиденциальные данные карты, а также назвать пароли из смс-оповещений. Следуя указаниям мошенников, женщина отправила им на счет 245 тысяч рублей.

Как выяснилось, абонентский номер злоумышленника зарегистрирован в Москве.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU