2019-11-24T15:41:00+03:00
Общество

"Видели видео": трёхлапая кошечка Моня из Твери стала победительницей в шоу "Первого Канала"

Рассказ о том, как тверские зоозащитники спасли в Болгарии несчастного котёнка, растрогал зрителей
Виктория ТУШКОВА
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Кадр из программы "Видели Видео", выпуск от 24 ноября 2019 года. "Первый Канал".Кадр из программы "Видели Видео", выпуск от 24 ноября 2019 года. "Первый Канал".
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На "Пером канале" в программе "Видели Видео" показали сюжет о котёнке, которого спасли в Болгарии тверские туристы. Маленькую трёхлапую кошечку Мононоке, или просто Моню, нашли во время своего отпуска в солнечной стране известный тверской зоозащитник Николай Морозов и его спутница.

У котёнка нет шансов выжить на улице, решили ребята и начали долгую беготню по оформлению Мони на вылет из страны. Это было непросто: чтобы вывезти животное, его нужно вакцинировать и чипировать, оформить паспорт Евросоюза, а ещё договориться с авиакомпанией и купить котёнку билет, пишет ТИА. Возникали и другие трудности, но все они были преодолены.

Теперь Моня живёт в Твери - в заботе и безопасности. А видеороликом с рассказом о счастливом трёхлапом котёнке заинтересовался "Первый Канал" и пригласил Николая поучаствовать в программе "Видели Видео". Рассказ о Моне и добрых людях, спасших её, растрогал зрителей. Видеоролик про спасённого в далёкой Болгарии котёнка стал победителем программы.

Николай Морозов на "Первом".Кадр из программы "Видели Видео", выпуск от 24 ноября 2019 года. "Первый Канал".

Николай Морозов на "Первом".Кадр из программы "Видели Видео", выпуск от 24 ноября 2019 года. "Первый Канал".

Счастливица Моня. ФОТО: tvernews.ru

Счастливица Моня. ФОТО: tvernews.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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