"Видели видео": трёхлапая кошечка Моня из Твери стала победительницей в шоу "Первого Канала"

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-24T15:41:00+03:00

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На "Пером канале" в программе "Видели Видео" показали сюжет о котёнке, которого спасли в Болгарии тверские туристы. Маленькую трёхлапую кошечку Мононоке, или просто Моню, нашли во время своего отпуска в солнечной стране известный тверской зоозащитник Николай Морозов и его спутница.

У котёнка нет шансов выжить на улице, решили ребята и начали долгую беготню по оформлению Мони на вылет из страны. Это было непросто: чтобы вывезти животное, его нужно вакцинировать и чипировать, оформить паспорт Евросоюза, а ещё договориться с авиакомпанией и купить котёнку билет, пишет ТИА. Возникали и другие трудности, но все они были преодолены.

Теперь Моня живёт в Твери - в заботе и безопасности. А видеороликом с рассказом о счастливом трёхлапом котёнке заинтересовался "Первый Канал" и пригласил Николая поучаствовать в программе "Видели Видео". Рассказ о Моне и добрых людях, спасших её, растрогал зрителей. Видеоролик про спасённого в далёкой Болгарии котёнка стал победителем программы.

Николай Морозов на "Первом".Кадр из программы "Видели Видео", выпуск от 24 ноября 2019 года. "Первый Канал".

Счастливица Моня. ФОТО: tvernews.ru

ИСТОЧНИК KP.RU