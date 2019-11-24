Фестиваль любительского театра "Тверской ангажемент" продлится в Твери два дня
В Твери открылся Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства "Тверской ангажемент". Спектакли в исполнении разных театральных коллективов будут идти на тверской сцене два дня - 24 и 25 ноября.
В столицу Верхневолжья свои работы привезли театральные коллективы из Республики Коми,Вологодской, Калужской и Рязанской областей, Подмосковья. Порадуют зрителей и артисты из Тверской области.
Коллективы театров, собравшихся на "Тверской ангажемент", будут не только выступать для зрителя. Для них подготовлена полезная программа: мастер-класс и творческая лаборатория. А по итогам фестиваля состоится награждение. Актёры получат призы за лучшие женские и мужские роли, за самый удаччный спектакль и другие.
Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, «Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом приумножают коллективы профессиональных и любительских театров».
Программа фестиваля (нажмите, чтобы увеличить):
Программа "Тверского ангажемента". Фото: ПТО.
ИСТОЧНИК KP.RU