Фестиваль любительского театра "Тверской ангажемент" продлится в Твери два дня

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-24T12:09:27+03:00

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В Твери открылся Межрегиональный фестиваль любительского театрального искусства "Тверской ангажемент". Спектакли в исполнении разных театральных коллективов будут идти на тверской сцене два дня - 24 и 25 ноября.

В столицу Верхневолжья свои работы привезли театральные коллективы из Республики Коми,Вологодской, Калужской и Рязанской областей, Подмосковья. Порадуют зрителей и артисты из Тверской области.

Коллективы театров, собравшихся на "Тверской ангажемент", будут не только выступать для зрителя. Для них подготовлена полезная программа: мастер-класс и творческая лаборатория. А по итогам фестиваля состоится награждение. Актёры получат призы за лучшие женские и мужские роли, за самый удаччный спектакль и другие.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, «Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом приумножают коллективы профессиональных и любительских театров».

Программа фестиваля (нажмите, чтобы увеличить):

Программа "Тверского ангажемента". Фото: ПТО.

ИСТОЧНИК KP.RU