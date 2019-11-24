Встреча в писательницей Дарьей Донцовой состоится в Твери

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-24T10:41:33+03:00

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В тверской "Горьковке" состоится онлайн встреча с известной писательницей детективного жанра Дарьей Донцовой. Встреча пройдёт в деловом центре библиотеки имени Горького, 10 декабря (это будет вторник) в 14:00. Собравшиеся смогут не только слушать, но и задавать Дарье Донцовой любые вопросы - онлайн конференция предполагает живое общение. По итогу встречи будут выбраны авторы трёх самых интересных вопросов. Им вручат подарки.

«#ЛитМост» – совместный проект библиотек и издательства «Эксмо». Формат таких встреч даёт возможность читателям в регионах напрямую общаться с любимыми авторами.

Дарья Донцова – член Союза писателей России, автор "ироничных детективов", телеведущая, общественный деятель. Как писатель она очень плодовита, благодаря чему попала в Книгу рекордов Гиннесса с рекордом - 100 книг за 10 лет.

Её романы легко читать. Они не пересыщены тяжёлыми деталями или трагизмом, а напротив - просты, оптимистичны, наполнены юмором и иронией. Это делает их идеальными для лёгкого чтения, когда необходимо отвлечься от суеты и обычных дел.

Дарья Донцова победила онкологию и сегодня активно помогает другим женщинам пройти через это испытание. Является Послом Благотворительной программы "Вместе против рака груди".

ИСТОЧНИК KP.RU