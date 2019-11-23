Разборки на дискотеке в Тверской области: водитель давил людей машиной, а те пинали её и кидали камни

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-23T18:59:34+03:00

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В соцсети на страничке "СЕЛО ИЛЬЯТИНО, Бологовский район, Тверская область" сообщается о происшествии на сельской дискотеке. Вечером 16 ноября, один из её посетителей сел за руль авто и начал нарезать круги рядом со стоящими на улице людьми, потеряв осторожность. Это зафиксировал на видео свидетель произошедшего. На видео слышны крики "Он неадекватный, остановите его!". Кое-кто из публики отреагировал на эти призывы агрессивными матерными выкриками в сторону водителя, другие начали пинать машину. Несмотря на очевидную опасность и призывы автора ролика покинуть площадь, люди уходить не поспешили. Происходящее повергло водителя в ещё больший гнев и он попытался наехать на обидчиков.

"Люди отдыхали, не кого не трогали, явился какой-то упырь не местный, и начал давить людей!!!" - пишет очевидица (орфография и пунктуация сохранены). Свидетели также сообщают, что много людей (в основном молодёжь, пришедшая на дискотеку) было травмировано. Пишут, что у кого-то гематомы, а у кого-то сломана челюсть. Сообщают о 16-летнем подростке, попавшем в больницу.

Однако есть среди комментаторов и сомневающиеся, что всё изложено верно. Некто под ником "Иван Васильевич" сообщает, что водителя уже оштрафовали, а сразу после произошедшего люди выбили в машине стёкла. При этом, уверяет Иван Васильевич, от действий водителя никто не пострадал, травмы получили участники драки, случившейся перед этим на дискотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU