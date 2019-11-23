Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Тверскую область, чтобы заковать зиму

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-23T14:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Кузьмнки в Торжке выдались морозными и солнечными. Народные гулянья в честь традиционного русского праздника состоялись в субботу, 23 ноября. Новоторы и заезжие гости провожали осень и встречали зиму. Ремесленники демонстрировали свои умения, артисты и скоморохи веселили публику.

Кузьминки - 2019 в Торжке.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Кузьминки праздновались на Руси в честь святых бессеребрянников, братьев Кузьмы и Демьяна, которые считались врачевателями душевных и телесных недугов, а также "рукоремесленниками". Именно поэтому Кузьминки - праздник ремёсел, особенно - кузнечного. Ведь слово "ковать" содержало в себе широкий смысл: создавать, обрабатывать, творить.

Кузьминки - 2019 в Торжке.Фото: Ирина ТАРАСОВА

А ещё Кузьминки - праздник свадеб: семейные узы также куются. И святых братьев считали ещё и покровителями брака.

Погуляв, народ расходиться не спешил. Ждали главного гостя. В Торжок на праздник обещал приехать настоящий Дед Мороз. Прямо из Великого Устюга.

Кузьминки - 2019 в Торжке.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Ждать себя долго седобородый волшебник не заставил. Поприветствовав публику, он сообщил, что приехал заковать зиму и открыть пору волшебных желаний.

- Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся! - пожелал на прощание Дед Мороз и отправился странствовать дальше.

Кузьминки - 2019 в Торжке.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Кузьминки - 2019 в Торжке.Фото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU