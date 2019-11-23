Учёный из Твери - лауреат медали «Молодым учёным за успехи в науке» Российской академии образования

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-23T11:46:34+03:00

Учёный из Твери с медалью РАО. Фото: vk.com/allen_strelna / Ален Сильченко

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20 ноября в Российской академии образования прошло награждение лауреатов конкурса на соискание престижной награды - медали «Молодым ученым за успехи в науке».

Медаль получил преподаватель Тверского государственного университета Ален Сильченко, сообщает Тверской госуниверситет. Молодой учёный работает на кафедре математического и естественно-научного образования Института педагогического образования ТвГУ в должности старшего преподавателя. Его выдвижение на соискание медали поддержали, в частности, бывший ректор вуза, зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

Награждал Алена Сильченко президент Российской академии образования, академик РАО Юрий Зинченко.

Медаль тверской учёный получил за разработку цифровой педагогической платформы для математического образования школьников. Ален Сильченко уверен, что система образования должна отвечать веяниям современности, ключевым их которых является цифровизация. Поэтому сегодня необходимо сохранять педагогические традиции с учётом требований цифровых технологий.

Медаль Российской академии образования.Фото: vk.com/allen_strelna / Ален Сильченко

ИСТОЧНИК KP.RU