2019-11-23T09:45:41+03:00
Происшествия

ДТП с погибшим: иномарка столкнулась с эвакуатором в Тверской области

В аварии также есть один пострадавший
Виктория ТУШКОВА
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На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, медики, спасатели МЧС.На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, медики, спасатели МЧС.Фото: Ольга Крыльцова
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В ночь на 23 ноября на 117-м километре трассы М-10 в Конаковском районе произошло ДТП: "Тойота Королла" столкнулась с эвакуатором марки "Газель".

Известно, что машины ехали в попутном направлении и столкновение стало результатом неудачного перестроения с полосы на полосу.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, медики, спасатели МЧС из пожарной части №29, а также опергруппа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона.

Итоги этого ДТП трагические: один погибший и один пострадавший человек, которого с различными травмами доставили в Тверь, в больницу скорой помощи.

Место аварии. Фото: ГУ МЧС по Тверской бласти.

Место аварии. Фото: ГУ МЧС по Тверской бласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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