ДТП с погибшим: иномарка столкнулась с эвакуатором в Тверской области
В ночь на 23 ноября на 117-м километре трассы М-10 в Конаковском районе произошло ДТП: "Тойота Королла" столкнулась с эвакуатором марки "Газель".
Известно, что машины ехали в попутном направлении и столкновение стало результатом неудачного перестроения с полосы на полосу.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, медики, спасатели МЧС из пожарной части №29, а также опергруппа Конаковского пожарно-спасательного гарнизона.
Итоги этого ДТП трагические: один погибший и один пострадавший человек, которого с различными травмами доставили в Тверь, в больницу скорой помощи.
Место аварии. Фото: ГУ МЧС по Тверской бласти.
ИСТОЧНИК KP.RU