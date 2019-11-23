2019-11-23T08:40:42+03:00
Общество

Жителям Твери предлагают озвучить аудиокниги для слабовидящих и слепых

Дикторов-добровольцев ждут в библиотеке для слепых имени Михаила Суворова
Виктория ТУШКОВА
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Библиотека ищет дикторов! ФОТО: Тверская библиотека для слепых им. М.И. СувороваБиблиотека ищет дикторов! ФОТО: Тверская библиотека для слепых им. М.И. Суворова
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Тверская библиотека для слепых имени Михаила Суворова ищет голоса. А точнее – добровольцев, имеющих возможность и желание сделать полезное дело: озвучить книгу для слабовидящих и слепых читателей библиотеки.

Требований совсем немного – умение хорошо читать, грамотная речь и чёткая дикция. За работу дикторам не заплатят, зато это прекрасная возможность примерить на себя новую интересную профессию актёра озвучивания и просто сделать хорошее дело, ведь слепые и слабовидящие люди очень нуждаются в таких книгах.

Контактный телефон библиотеки: 8 (4822) 34-64-91, адрес: Тверь, Спортивный переулок, дом 2 корпус 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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