В Тверской области в выходные будут ловить нетрезвых водителей
На территории города Твери и Тверской области с 22 по 24 ноября организовано проведение профилактического мероприятия "Контроль трезвости".
Оно рассчитано на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине, водителей находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В УГИБДД России по Тверской области обращают внимание, что последствия "пьяных" ДТП могут быть тяжелыми. Нетрезвые водители наиболее опасны на проезжей части, так как ведут себя неадекватно при управлении транспорта и не могут реально оценить складывающуюся обстановку.
Если вы заметили, что кто-то сел за руль в нетрезвом виде, передайте эту информацию в дежурную часть по телефонам: "02" или "102" - с мобильного телефона .
ИСТОЧНИК KP.RU