2019-11-22T17:37:08+03:00
Общество

В Тверской области в выходные будут ловить нетрезвых водителей

Профилактическое мероприятие пройдет с 22 по 24 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
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НА дорогах Тверской области будут ловить нетрезвых водителейНА дорогах Тверской области будут ловить нетрезвых водителейФото: Василий ХОДАРЕВ
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На территории города Твери и Тверской области с 22 по 24 ноября организовано проведение профилактического мероприятия "Контроль трезвости".

Оно рассчитано на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине, водителей находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В УГИБДД России по Тверской области обращают внимание, что последствия "пьяных" ДТП могут быть тяжелыми. Нетрезвые водители наиболее опасны на проезжей части, так как ведут себя неадекватно при управлении транспорта и не могут реально оценить складывающуюся обстановку.

Если вы заметили, что кто-то сел за руль в нетрезвом виде, передайте эту информацию в дежурную часть по телефонам: "02" или "102" - с мобильного телефона .

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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