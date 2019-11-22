Должник оплатил все штрафы после того, как не смог продать арестованную недвижимость в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-22T17:26:08+03:00

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Оплатить задолженности по налоговым платежам и штрафам ГИБДД житель Тверской области соизволил лишь после принятия в отношении него принудительных мер.

Мужчина задолжал в общей сложности около 180 тысяч рублей. Взыскать их удалось только после того, как судебный пристав Калининского районного отдела УФССП России по Тверской области вынесла запрет на перерегистрацию нежилого помещения должника.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Тверской области, должник планировал совершить сделку купли-продажи данного нежилого помещения, а столкнувшись с невозможностью регистрации имущества на нового владельца, исправил ситуацию и нашел возможность оплатить задолженность полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU