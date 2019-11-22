Запас пороха времен войны нашли в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-22T16:40:27+03:00

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Опасная находка была обнаружена 22 ноября 2019 года группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в городе Нелидово.

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны - порох (трубчатый) - обезврежен.

МЧС напоминает жителям Тверской области, что при обнаружении взрывоопасного предмета, необходимо отойти от него на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, до приезда специалистов не подходить к подозрительному предмету, не предпринимать самостоятельных действий по его обезвреживанию, вызвать службу спасения по телефонам - 101, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU