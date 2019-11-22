В преддверии Дня матери госавтоинспекторы Тверской области вместе с детьми дарили женщинам-водителям открытки и цветы
Акция "Сердце маме" прошла в Бологовском районе
В преддверии Дня матери женщинам-водителям дарили открытки и цветы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Автоинспекторы Бологовского района совместно с отрядом юных инспекторов движения МБОУ "СОШ № 12" в пятницу, 22 ноября, провели акцию "Сердце маме", приуроченную ко Дню матери.
Юные инспекторы движения и полицейские дарили женщинам-водителям цветы и открытки в виде сердец.
На открытках школьники написали свои пожелания и напутствия, а автоинспекторы обращались к женщинам, управляющим транспортным средством, с просьбой соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU