В преддверии Дня матери госавтоинспекторы Тверской области вместе с детьми дарили женщинам-водителям открытки и цветы

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-22T16:30:06+03:00

В преддверии Дня матери женщинам-водителям дарили открытки и цветы Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Автоинспекторы Бологовского района совместно с отрядом юных инспекторов движения МБОУ "СОШ № 12" в пятницу, 22 ноября, провели акцию "Сердце маме", приуроченную ко Дню матери.

Юные инспекторы движения и полицейские дарили женщинам-водителям цветы и открытки в виде сердец.

На открытках школьники написали свои пожелания и напутствия, а автоинспекторы обращались к женщинам, управляющим транспортным средством, с просьбой соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU