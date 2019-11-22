2019-11-22T15:53:47+03:00
Общество

За срыв отопительного сезона в Кувшиново Тверской области оштрафована коммунальная компания

Котельные не запустили в срок из-за отсутствия газоснабжения
Ольга ТРОФИМОВА
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За срыв отопительного сезона в Кувшиново оштрафована коммунальная компанияЗа срыв отопительного сезона в Кувшиново оштрафована коммунальная компанияФото: Юлия КЛЮЕВА
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Проверку в отношении ООО "Долан", оказывающего услуги по теплоснабжению на территории г. Кувшиново, провела прокуратура Кувшиновского района.

Установлено, что на основании постановления главы администрации района отопительный сезон должен был начаться в городе с 23 сентября 2019 года, однако в указанный срок модульные котельные не были запущены по причине отсутствия газоснабжения.

В отношении директора ООО и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафа в размере 500 рублей и 5 000 рублей соответственно.

Решения не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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