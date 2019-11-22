Гостья украла у радушного хозяина в Твери десять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-22T15:44:33+03:00

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С заявлением о краже денег в полицию обратился 52-летний житель поселка Химинститута. Мужчина рассказал, что накануне выпивал со знакомыми у себя дома. После ухода гостей мужчина заметил пропажу 10 тысяч рублей.

Полицейские на месте происшествия провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась безработная 28-летняя местная жительница. Женщина уже дала признательные показания.

Ее водворили в изолятор временного содержания. По статье "Кража" ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU