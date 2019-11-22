Задать вопросы о профилактике ВИЧ и СПИДа можно по горячей линии в Твери
Об акции объявило региональное управление Роспотребнадзора
Телефон будет работать по будням.Фото: Ольга Крыльцова
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С понедельника, 25 ноября, в Твери стартует работа горячей линии, посвящённая профилактике ВИЧ и СПИДа. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом и поддерживает акцию "Стоп ВИЧ/СПИД", которая также проходит по всей стране сообщает региональный Роспотребнадзор.
Горячая линия будет работать до 1 декабря. Её телефон 8 (4822) 34-70-18, добавочный - 118. Позвонить может любой желающий.
Звонить можно с 9 утра и до пяти часов вечера по рабочим дням. В работе линии запланирован перерыв на обед - с часу до двух.
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ИСТОЧНИК KP.RU