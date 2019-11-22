Молоко с антибиотиками продавали в одном из магазинов Твери

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-22T15:23:59+03:00

В пробах молока из магазина в Твери нашли антибиотики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Отбор проб молочной продукции был проведен специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в октябре 2019 года.

Образцы отправили на исследование, по итогам которых лабораторные тесты показали, что в пробе ультрапастеризованного молока, произведенного в Рязанской области, выявлено наличие антибактериальных препаратов из группы фторхинолонов, а именно ципрофлоксацин в значении 5,0 мкг/кг, энрофлоксацин - 6,7 мкг/кг, что является нарушениям требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Некачественный продукт изъят из оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU