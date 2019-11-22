Бешеную енотовидную собаку подстрелили на охоте в Тверской области
Этот случай заболевания стал тридцатым с начала года
Бешеное животное добыли в лесах Максатихинского районаФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Бешенство у енотовидной собаки выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.
Дикое животное было добыто во время охоты в угодьях Максатихинского района, в 1,5 км от д. Вороново.
Опасный вирус был обнаружен после исследований патологического материала. Этот случай заражения стал тридцатым с начала года.
Полученные лабораторией результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU