Бешеную енотовидную собаку подстрелили на охоте в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-22T15:15:05+03:00

Этот случай заболевания стал тридцатым с начала года

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Бешенство у енотовидной собаки выявили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Дикое животное было добыто во время охоты в угодьях Максатихинского района, в 1,5 км от д. Вороново.

Опасный вирус был обнаружен после исследований патологического материала. Этот случай заражения стал тридцатым с начала года.

Полученные лабораторией результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU