2019-11-22T14:49:51+03:00
Общество

Тверская область на 21 месте в рейтинге возможностей трудоустройства для пенсионеров

Ситуация с работой для пожилых людей у нас лучше, чем во всех соседних регионах
Виктория ТУШКОВА
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По привлекательности рынка труда для пенсионеров нам поставили 52,8 балла.По привлекательности рынка труда для пенсионеров нам поставили 52,8 балла.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тверская область - не худшее место для поиска работы пожилому человеку. Этот вывод можно сделать из рейтинга привлекательности рынка труда для пенсионеров в субъектах РФ.

Исследование поведено «РИА-Рейтингом». Первые места, что совершенно логично, за столицей и Санкт-Петербургом. Ниже - Ленобласть и Подмосковье. В аутсайдерах - Тыва, Чечня и Алтай.

Каждому региону по совокупности нескольких параметров (общая ситуация на рынке труда, фактическое количество рабочих мест, занятых пенсионерами и так далее) присваивался индекс. По ним и ранжировались субъекты РФ.

Тверская область получила 52,8 балла и оказалась на 21-м месте рейтинга. Отметим, что все соседние с нами регионы (кроме Подмосковья) заняли более низкие позиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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