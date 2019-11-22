Тверская область на 21 месте в рейтинге возможностей трудоустройства для пенсионеров
Тверская область - не худшее место для поиска работы пожилому человеку. Этот вывод можно сделать из рейтинга привлекательности рынка труда для пенсионеров в субъектах РФ.
Исследование поведено «РИА-Рейтингом». Первые места, что совершенно логично, за столицей и Санкт-Петербургом. Ниже - Ленобласть и Подмосковье. В аутсайдерах - Тыва, Чечня и Алтай.
Каждому региону по совокупности нескольких параметров (общая ситуация на рынке труда, фактическое количество рабочих мест, занятых пенсионерами и так далее) присваивался индекс. По ним и ранжировались субъекты РФ.
Тверская область получила 52,8 балла и оказалась на 21-м месте рейтинга. Отметим, что все соседние с нами регионы (кроме Подмосковья) заняли более низкие позиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU