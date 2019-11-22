В Твери подведут итоги детского конкурса «Тайна женского покрова»
26 ноября в ДК «Металлист» Твери состоится награждение победителей конкурса «Тайна женского покрова».
Конкурс проводится уже в 13-й раз и посвящен двум праздникам: Покрову Пресвятой Богородицы и Дню Матери. Его организаторами является «Тверской союз православных мирян» при участии прихода блаженной Ксении Петербуржской.
Участниками конкурса в этом году стали учащиеся общеобразовательных школ, изо-студий и воспитанники детских садов. На конкурс было предоставлено более 120 работ.
Перед церемонией награждения в фойе будет проходить выставка детских работ, мастер-классы по народным ремеслам, дети поиграют в народные игры.
Церемония награждения будет проходить в формате концерта.
Начало в 13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU