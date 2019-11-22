В Твери подведут итоги детского конкурса «Тайна женского покрова»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-22T13:49:22+03:00

Конкурс проводится уже в 13-й раз и посвящен двум праздникам: Покрову Пресвятой Богородицы и Дню Матери Фото: Элина МАЗУРИНА

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26 ноября в ДК «Металлист» Твери состоится награждение победителей конкурса «Тайна женского покрова».

Конкурс проводится уже в 13-й раз и посвящен двум праздникам: Покрову Пресвятой Богородицы и Дню Матери. Его организаторами является «Тверской союз православных мирян» при участии прихода блаженной Ксении Петербуржской.

Участниками конкурса в этом году стали учащиеся общеобразовательных школ, изо-студий и воспитанники детских садов. На конкурс было предоставлено более 120 работ.

Перед церемонией награждения в фойе будет проходить выставка детских работ, мастер-классы по народным ремеслам, дети поиграют в народные игры.

Церемония награждения будет проходить в формате концерта.

Начало в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU